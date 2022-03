Crash AB Aviation : compte-rendu du ministre des Transports

« Nous tenons à informer que les opérations de recherche et sauvetage suite à l’accident du vol exploité par la compagnie AB Aviation se poursuivent.

Ces opérations et l’ensemble de la gestion de cette crise, sont dirigés par une cellule de crise installée ici à Mohéli, composée notamment du Gouverneur de l’ile de Mohéli, du Ministre 1er, du ministre de l’intérieur et du Ministre des transports aérien et maritime.



Cette cellule de crise est secondée sur le terrain par le poste de commandement des opérations, dirigé par la garde côte qui coordonne les opérations de recherche.

En ce qui concerne les opérations de recherche, trois méthodes spécifiques sont actuellement utilisées. Une recherche de surface en mer, une recherche par la plongée sous-marine et une recherche par survol aérien.



Pour le côté maritime, ces opérations sont réalisée par les agents de la garde cote, du Cosep, du parc marin et par des plongeurs professionnels réunionnais pour le compte de Comores plongé.

Les survols aériens sont effectués sur plusieurs rotations en collaboration avec Fly zanzibar, partenaire de la compagnie AB Aviation. Tous ces services sont assistés par le croissant rouge et la gendarmerie nationale

Pour orienter les recherches de ces deux derniers jours, une zone à ratisser a été identifiée à partir du dernier point de report de l’aéronef. Une grande partie de cette zone de recherche a été ratissée mais les recherches sont restées infructueuses. Nous n’avons pas trouvé de trace de l’appareil ni de ses occupants.

Ces opérations de recherche vont reprendre encore demain avec d’autres zones à ratisser. »