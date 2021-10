Covid-19 : Augmentation des cas dans l’île de Mwali

Une conférence de presse a eu lieu hier mercredi 27 octobre dans la salle de conférence de la Direction régionale de la santé. Ladite conférence était axée sur le retour de la Covid-19 dans l’île de Mwali.

Le nombre de cas de Covid-19 a augmenté à Mwali ces derniers jours. Le message a été livré hier au cours d’une conférence de presse, par le docteur Assanaly Abdoulanziz, coordinateur insulaire de la gestion de la Covid-19 et Houda Bacar Madi, chargée de communication sur les risques et engagements communautaires à la Direction régionale de la santé.

L’île en situation d’alerte

D’entrée de jeu, le docteur Assanaly Abdoulanziz a montré que “l’île de Mwali est en situation d’alerte sur la pandémie de Covid-19. Sur la seule la journée d’hier, 12 cas ont été enregistrés à Mwali : 10 à Fomboni, 1 à Djando et 1 dépisté à l’aéroport de Bandar Salam, venant de Ngazidja”. Depuis le 29 septembre 2021 à ce jour, “Mwali a enregistré 66 cas de Covid-19.

Sur ce chiffre, 32 sont guéris. 15 personnes sont suivies au centre de prise en charge du Chri de Fomboni et parmi les 19 patients suivis à domicile 2 sont des expatriés”, démontre le coordinateur Assanaly Abdouanziz. Il s’est réjoui que “depuis le début de cette nouvelle vague de la Covid-19, nous n’avons enregistré aucun décès et aucune complication, à part deux personnes âgées de 80 ans, lesquelles n’étaient pas vaccinées et que heureusement elles sont guéries”.

L’on peut noter que durant six mois d’accalmie, les habitants de l’île de Mwali avaient manifesté un relâchement sur le respect des mesures barrières. Le coordinateur Assanaly Abdoulanziz a fait savoir que “il y a un moment, Mwali n’avait enregistré aucun cas de Covid-19 et la population avait commencé à reprendre le rythme normal de la vie. Mais désormais, les rassemblements et l’organisation des mariages ne sont plus autorisés. Nous devons observer la situation dans l’île durant une dizaine de jours”.

Docteur Assanaly Abdoulanziz, appelle tous les habitants à se faire vacciner “car le vaccin évite la complication des cas; si l’on attrape le virus et s’il se trouve que tu as fait tes vaccins, tu ne vas pas présenter une situation grave”.

