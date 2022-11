Non ce n’est pas une blague. Le Qatar est vraiment nul au football. Il est éliminé à l’heure actuelle.

Avec deux défaites en autant de matchs, le Qatar n’a quasiment plus aucune chance de voir les huitièmes de finale de son Mondial. Les Qatariens doivent désormais espérer un carton plein de l’Equateur … Et un très large succès lors de la dernière journée face aux Pays-Bas pour arracher une improbable deuxième place.

