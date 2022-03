Coup de théâtre à l’ambassade des Comores en France

Diplomatie

Ambassade des Comores en France

Vous devez vous souvenir de ce courrier de l’ambassadeur des Comores à Paris, qui avait pris sa plus belle plume pour annoncer à M. Said Omar SAID ALI, sa suspension de son poste de Premier Conseiller à l’Ambassade.

Coup de théâtre au 20 Rue Marbeau. Puisqu’une source digne de foi m’apprend qu’il a été demandé à l’Ambassadeur Ahamada Hamadi, il y a de cela quelques jours, de rétablir M.Said Omar SAID ALI dans ses fonctions de Premier Conseiller.

Fsy