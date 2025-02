Coup de fouet, devant tout le monde : décision des notables pour lutter contre la délinquance aux Comores

À Mlabanda, un comité de notables met en place des mesures strictes pour lutter contre la délinquance juvénile. Celles-ci incluent un couvre-feu, des sanctions et l’obligation de participer aux prières quotidiennes.

Un comité mixte composé de notables, de chefs religieux et de jeunes cadres a organisé, le vendredi 21 février, au foyer de Mlabanda, un village situé dans la région de Djando à Mwali, une réunion de sensibilisation rassemblant plusieurs institutions. La Gendarmerie, la Police nationale, le Service d’écoute au niveau de l’île, les responsables du palais de la justice de Fomboni, la préfecture et la mairie de la région ont tous répondu présents à cet événement, qui visait à présenter les initiatives mises en place pour renforcer la sécurité et restaurer l’ordre public dans la localité. Cette approche a pour objectif de lutter contre la délinquance juvénile, un phénomène que les jeunes cadres de la localité redoutent de voir s’aggraver.

Plusieurs mesures ont été proposées, dont certaines ont été adoptées immédiatement. Parmi celles-ci figure l’obligation pour tous les jeunes résidant à Mlabanda de participer activement aux prières quotidiennes dans les mosquées. La déscolarisation est également interdite dans le village, et il est strictement interdit aux jeunes de s’absenter des écoles coraniques ainsi que des établissements d’enseignement général. De plus, toute personne de passage ou s’installant à Mlabanda devra être identifiée auprès du comité afin de prévenir les actes criminels tels que la disparition de citoyens, le viol ou encore les vols dans les habitations et les champs.

À partir du 21 février, un couvre-feu sera instauré chaque soir dès 21 heures, sauf en cas de festivités religieuses ou traditionnelles.

Selon un membre du comité, connu sous le nom de Miki, des sanctions sévères sont prévues pour ceux qui enfreindront ces lois. « Les enfants de moins de 15 ans qui tenteront de défier ces mesures recevront des coups de fouet à la mosquée, sous les yeux de tous, tandis que les adolescents de 15 à 20 ans se verront infliger une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 francs. Les adultes de 20 ans et plus devront payer une amende équivalente au prix d’une tonne de ciment. Si un habitant refuse de régler sa sanction, les forces de l’ordre interviendront », a-t-il précisé.

Ces sanctions ne sont cependant pas bien accueillies par certains habitants de Mlabanda, notamment en ce qui concerne le couvre-feu et les punitions corporelles, jugées trop sévères par une partie de la population.

Said Hassan Oumouri