Coopération Comores-France: 8,8 milliards de francs pour la formation technique et la promotion du sport

La France signe avec les Comores deux conventions de financement relatives à la mise en œuvre du Projet de professionnalisation de l’offre de formation et insertion (Profi) et du projet de promotion de l’éducation physique et sportive (Peps). Le montant total des deux projets est de “8,8 milliards de francs comoriens”.

Le ministre des Finances, Kamalidini Souef, son collègue de l’Education nationale, Djaffar Salim Allaoui et l’ambassadeur de France aux Comores, Sylvain Riquier, ont signé, samedi 19 mars, à la salle de conférence du ministère de l’Education nationale, deux conventions de financements portant sur deux projets. Il s’agit du «Projet de professionnalisation de l’offre de formation et insertion (Profi) et du Projet de promotion de l’éducation physique et sportive (Peps).

“Le montant total des deux projets de 8,8 milliards de francs comoriens”, lit-on dans un communiqué de presse conjoint. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre de la Jeunesse et des Sport, du secrétaire d’Etat chargé du Tourisme, du directeur général de l’Agence française de développement (Afd) et de plusieurs hauts cadres de l’enseignement dont l’administrateur de l’Université des Comores, Dr Ibouroi Ali Tabibou.

Le ministre Djaffar Salim Allaoui a fait savoir que le “Projet d’appui à la professionnalisation de l’offre de formation et insertion (Profi) bénéficie d’une enveloppe de 16,5 millions d’euros”, ajoutant que le Profi a comme finalité de “renforcer l’employabilité des jeunes diplômés comoriens par le renforcement de l’offre des programmes scientifiques, techniques et en professionnalisant l’enseignement secondaire et supérieur”.

“16,5 millions d’euros pour le Profi”

L’ambassadeur de France a loué la pertinence du projet en ce qu’il contribuera à l’amélioration des filières de formation techniques au profit de jeunes en quête d’insertion. Pour Sylvain Riquier le Profi est très important pour le développement des Comores. “Le Profi entend contribuer activement à la modernisation et au développement de l’offre de formation diplômant dans les filières techniques, dans l’enseignement secondaire et supérieur”, a précisé Sylvain Riquier.

Le diplomate a révélé les établissements scolaires ciblés. “L’école nationale professionnelle et technique de Wuani, Cnh /futur lycée agricole de Mvuni, le futur lycée polytechnique de Hambu et au sein de l’Université (l’Iut, la Faculté des sciences et technologies”. L’ambassadeur parle d’un “projet ambitieux, avec comme objectif d’offrir des opportunités de formation de qualité de 2000 jeunes par an, dans les lycées techniques et uniLe ministre de l’Education est revenu sur le deuxième projet. Il s’agit du « Projet d’appui à l’éducation physique et sportive, qui bénéficie d’une enveloppe de 1,5 millions d’euros, la plus large jamais accordée à ce versant du système éducatif”, affirme l’ancien coach de Ngazi-Club de Mirontsi ya Ndzuani.

versité”.

“1,5 millions d’euros pour l’éducation physique”

Il a aussi montré que “ce projet prévoit de soutenir le sport en milieu scolaire aux Comores afin qu’il soit mieux utilisé comme outil pédagogique pour atteindre des objectifs bien plus vastes et ambitieux qu’une évaluation trop superficielle pourrait le laisser penser”.Sur ce sujet, l’ambassadeur de France aux Comores a précisé que “Le Peps contribuera activement à renforcer la pratique des activités sportives, en nombre et en qualité dans plus de 300 écoles publiques des Comores. Ce projet favorisera l’épanouissement et le développent des compétences des jeunes filles et garçons comoriens et ce, à hauteur de la grande nation sportive”.

De son côté, le ministre des finances Kamalidine Souef a salué “les efforts de la France et l’engagement de son ambassadeur à Moroni ainsi que l’Afd pour leur soutien qui entre dans le cadre du «Plan de développement France-Comores (Pdfc) en faveur de l’émergence des Comores”.

Alwatwan