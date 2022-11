Consommation courante: Du poulet avarié, saisi à Moroni

Près d’une trentaine de cartons d’ailes de poulets avariés ont été immobilisés et récupérés par des agents de l’Institut national de recherche en agriculture, pêche et environnement (Inrape). Selon un revendeur du marché de Volo-volo, «ces cartons-là proviendraient des magasins Abdallah Halifa». L’Inrape n’a pas encore confronté les produits saisis aux produits tenus toujours dans ces magasins-là. L’enquête est en cours.

Des cartons d’ailes de poulets ont été remis au poste de police de Volo-volo par des clients de différentes localités de Ngazidja après avoir remarqué que ces produits sont avariés. Suite à cette déposition, le chef de poste Abdallah Omar a mobilisé son équipe pour un contrôle de terrain dans certains magasins situés au centre du grand marché de la capitale, qui ont réquisitionné plus d’une trentaine de cartons. Rencontré dans son bureau à Volo-volo, l’inspecteur et chef de poste, Abdallah Omar, a fait savoir que certains produits avaient été déposés au poste de police. «C’était aux environ de 7h45min qu’un homme à la quarantaine dépassée s’est présenté pour nous informer qu’il a acheté un carton d’ailes de poulets et a constaté que ce produit est avarié», a-t-il introduit avant de poursuivre : «nos agents sont descendus sur le terrain à 8h10. Par chance, ils sont tombés sur celui qui aurait vendu ces cartons. Après l’avoir amené à notre bureau, il nous a confirmé avoir acheté le produit chez le magasin Abdallah Halifa à Zilimadju». Le chef de poste Abdallah Omar a dit qu’une «équipe est en route pour justifier les faits et ce sera donc à l’Inrape de se charger de la suite».

27 cartons d’ailes de poulets avariés

Du côté de l’Inrape, l’inspecteur général du service de contrôle sanitaire des aliments, Malida Abdoulkader, a fait savoir que des équipes ont déjà réquisitionné 27 cartons d’ailes de poulets avariés. «Avec ces 27 cartons, on va procéder à un contrôle d’identité.C’est-à-dire, mettre en confrontation les cartons qu’on a saisis aux produits d’Abdallah Halifa afin de savoir si ces cartons-là proviennent bel et bien de ses chambres froides. Là où se trouvent les chambres froides d’Abdallah Halifa, il n’y que le gardien qui ne peut les ouvrir. On essaie de voir comment pouvoir y avoir accès. Et donc, l’enquête se poursuit», a-t-il expliqué, samedi 29 octobre, au téléphone.

A suivre…

Par Faissoil Fatihoudine / Alwatwan