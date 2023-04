Conseiller départemental de Mayotte appelle à tuer des enfants en direct à la télévision.

Dans un acte choquant et inhumain, un vice-président du Conseil départemental de Mayotte a appelé, en plein direct lors d’une émission d’informations, les forces de l’ordre à tuer des jeunes délinquants. Cet individu semble avoir perdu tout sens d’humanité, se montrant même plus cruel que les délinquants qu’il prétend vouloir arrêter et renvoyer à Anjouan.

Mayotte s’enfonce dangereusement dans la xénophobie extrême. Rappelons qu’il y a quelques années, un élu maorais avait déclaré qu’il fallait tuer les Comoriens dans des chambres à gaz. Face à cette situation alarmante, un appel est lancé aux avocats comoriens, locaux et internationaux, pour former un collectif et poursuivre ces individus en justice.

Il convient de saluer Maître Mihidhoir et ses collègues qui luttent depuis plusieurs semaines pour faire respecter le droit dans le cadre de l’opération Wuambushu, qualifiée de criminelle. La gravité de l’affaire nécessite une prise de conscience collective et des actions concrètes pour mettre fin à ces dérives et protéger les droits de tous les habitants de Mayotte, quelle que soit leur origine.

Saïd hassane Oumouri