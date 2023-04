Conflit au Soudan : Affrontement entre armée et paramilitaires, le président comorien appelle à un cessez-le-feu.

Depuis le 16 avril 2023, le Soudan est secoué par de violents affrontements entre l’armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Ces combats ont éclaté à la suite de tensions politiques entre le général Abdel Fattah Al-Burhane, chef de l’armée, et le général Mohamed Hamdane Daglo, alias « Hemedti », chef des FSR. Les deux généraux sont aux commandes du pays depuis un coup d’État en 2021.

Les affrontements ont causé la mort de 56 civils et des « dizaines » de militaires et paramilitaires. Environ 600 personnes ont été blessées. Face à cette crise, le président comorien, qui détient la présidence de l’Union africaine, a appelé à un cessez-le-feu et à l’aide de la communauté internationale pour trouver une solution.

Les deux généraux en conflit ont des désaccords concernant l’intégration des paramilitaires des FSR au sein de l’armée régulière. Al-Burhane et « Hemedti » ont tous deux servi sous l’ancien président Omar El-Béchir et ont pris le pouvoir à la suite de son renversement en 2019.

La communauté internationale multiplie les appels au cessez-le-feu, avec notamment une réunion d’urgence de la Ligue arabe au Caire. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé les deux hommes pour réclamer « un arrêt immédiat de la violence » et exhorté le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, à agir.

