Confession inédite : Le Président de la fédération comorienne de football admet la gestion défaillante sur RFI.

Dans une entrevue récente avec RFI, le Président de la Fédération Comorienne de Football, Saïd Ali Saïd Athouman, a admis certaines lacunes dans la gestion des affaires de la fédération, révélant ainsi les inquiétudes longtemps exprimées par les joueurs de la sélection comorienne. Les problèmes soulevés, incluant des complications d’éclairage lors des entraînements, des erreurs dans les tailles des maillots et une confusion autour des convocations des joueurs pour les matchs à venir, ont été reconnus par le président.

Athouman a concédé que bien que ces incidents soient regrettables, ils étaient isolés, et a souligné les progrès accomplis avec l’appui des partenaires comme le gouvernement comorien, la FIFA ou la CAF. Il a néanmoins confirmé les problèmes rencontrés lors d’un séjour en Turquie, évoquant une confusion entre l’hôtel et l’agent organisant le match sur les facturations, mais il a insisté sur le caractère marginal de ces incidents.

La discussion a également mis en lumière un manque de dialogue entre la fédération et les joueurs, un sujet que le président Athouman a abordé avec une certaine amertume, mentionnant des demandes de prime non budgétisées et une certaine forme de chantage exercée par un groupe de joueurs.

La conversation avec RFI a révélé des fissures dans la gestion de la fédération, et bien que le président Athouman ait exprimé une ouverture au dialogue, la tension entre la fédération et les joueurs semble persister, exposant des problèmes qui pourraient potentiellement affecter la carrière internationale des joueurs comoriens.

ANTUF Chaharane