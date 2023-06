Conférence ministérielle sur l’économie bleue et l’action climatique en Afrique à Moroni

Du 12 au 14 juin prochain, l’Union des Comores accueillera une conférence ministérielle de grande envergure sur l’économie bleue et l’action climatique en Afrique. Cet événement d’importance réunira une trentaine de délégations, comprenant des États, des chefs de gouvernement et des associations.

En tant que chef de l’Union Africaine depuis février dernier, l’Union des Comores s’est engagée à défendre la voix du continent africain sur la scène internationale, en mettant l’accent sur la place de l’Afrique dans le nouvel ordre économique mondial, ainsi que sur les spécificités de ses États insulaires.

La conférence ministérielle, intitulée « Économie bleue et action climatique en Afrique : les États insulaires et côtiers à l’avant-garde », sera l’occasion d’aborder de nombreux thèmes, tels que la sécurité maritime, la pêche et les effets du changement climatique sur les petits États insulaires.

Mohamed Issimaila, coordinateur de la cellule en charge de la présidence de l’Union Africaine, souligne que l’Union Africaine reconnaît le rôle crucial de l’économie bleue dans le développement du continent, l’action climatique, la transformation économique, l’innovation et le développement socio-économique.

La conférence se déroulera en deux parties : deux jours de réunions techniques avec 80 experts internationaux et nationaux les 12 et 13 juin, suivis d’une séquence de haut niveau le 14 juin, avec la participation des chefs des délégations, des présidents, des ministres et des représentants de partenaires bi et multilatéraux.

Cette conférence rassemblera neuf pays de l’océan Indien occidental et les petits États insulaires africains, notamment l’Afrique du Sud, le Kenya, Madagascar, Maurice, le Mozambique, les Seychelles, la Somalie, la Tanzanie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et Sao Tomé-et-Principe.

L’événement bénéficiera également du soutien de pays partenaires et de nombreuses organisations mondiales, continentales et régionales, telles que la Commission de l’Union Africaine, le Secrétariat Général des Nations Unies, le Bureau de la Commission Economique pour l’Afrique, ainsi que la Commission de l’océan Indien, qui jouera un rôle moteur dans cette démarche panafricaine.

Cette conférence ministérielle sur l’économie bleue et l’action climatique en Afrique promet d’être un jalon important dans les efforts déployés par l’Afrique pour faire face aux défis environnementaux actuels et exploiter le potentiel de l’économie bleue dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine.



Soibah Said