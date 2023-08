Concours de recrutement à la police nationale : 200 agents attendus

Le concours d’entrée à la police nationale a débuté ce mercredi 16 août, avec pour objectif de recruter 200 nouveaux agents afin de renforcer la sécurité nationale. Organisé à l’École nationale des forces armées et de gendarmerie (Enfag) à Vwadju, sur l’île de Ngazidja, ce concours s’étendra sur dix jours et couvrira l’ensemble du territoire. Les candidats seront soumis à des épreuves sportives et écrites.

Lors d’une interview accordée à Al-watwan, Nassif Kaissane, le directeur général de la police et de la sûreté de l’État, a précisé qu’aucune présélection sur dossier n’a été effectuée. Chaque candidat retenu a reçu une attestation confirmant la conformité de son dossier aux critères établis. La sélection finale se basera sur les résultats du concours. Les épreuves écrites engloberont le français, les mathématiques et la culture générale. Une fois les épreuves terminées, un dépouillement sera réalisé pour identifier les lauréats à travers toutes les îles.

ANTUF Chaharane