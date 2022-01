Comores vs Cameroun: Samuel Eto’o traite de guignol un homme qui a osé critiquer sa gestion décevante

Samuel Eto’o : “Je souhaite vraiment, humblement, que mon pays soit respecté. Ce n’est pas fair-play d’insinuer des choses, d’accuser le gouvernement camerounais, de m’accuser. Je n’ai jamais accepté la tricherie et je ne l’accepterai jamais”.

Pour rappel, le Cameroun est l’un des pays d’Afrique le plus corrompu. Le président actuel, Paul Biya a déjà 39 ans au pouvoir. Aucun joueur de la CAN n’était né lorsque le président Camerounais a pris le pouvoir. À chaque présidentielle il est réélu. Pour sa première organisation de la CAN, le pays met tout en œuvre pour gagner la coupe.