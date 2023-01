Comores telecom I La qualité des services au cœur des priorités en 2023

Le directeur général de Comores telecom a tenu une conférence de presse hier dans l’après-midi pour dresser le bilan de l’année 2022 et annoncer les grands axes de son action pour l’année 2023. «Il s’agit d’une conférence de presse pour boucler «Comores telecom Awards». Il annonce un chiffre d’affaires de 17,235 milliards en 2022 et projette bien en faire beaucoup plus (21 milliards) cette année .



Said Ali Said Chayhane souhaite bien persévérer et tourner définitivement les sombres pages financières de l’entreprise publique. «Un chiffre d’affaires de 26 milliards en 2016, 24 milliards en 2017, 17 milliards en 2018, 14 milliards en 2019, 12 milliards en 2020. Aujourd’hui, on a eu à stopper l’hémorragie en rehaussant à 14 milliards en 2021 et de 17 milliards en 2022», a –t-il dit. «Nous faisons un bilan chaque trimestre pour évaluer les actions trimestrielles, nous avons rendu public notre premier bilan en avril, en juillet, puis en octobre 2022 et en janvier 2023 pour l’année toute entière». Un sentiment d’autosatisfaction qui ravive la volonté des responsables de l’entreprise publique d’aller de l’avant. Comores telecom vise la qualité de ses services en 2023. «L’amélioration de la qualité des services sera au cœur de nos grandes priorités pour l’année 2023», a souligné le directeur.

Un projet de télé-enseignement avec l’Université des Comores

Said Ali Said Chayhane n’a pas manqué de faire part de sa satisfaction et dit disposer des leviers nécessaires, pour faire encore mieux les années à venir. «Notre premier levier, c’est avant tout le personnel très animé, très déterminé et très encouragé par les chiffres pour rehausser le niveau de croissance de notre entreprise», a-t-il, expliqué, annonçant les produits inaugurés comme le Triple-Play ou (Fmc), la poursuite du plan de déploiement de la fibre optique dans les foyers, l’amélioration de la bande passante et un projet de télé-enseignement avec l’Université des Comores pour accompagner les étudiants. «Nous avons un potentiel à exploiter et des moyens techniques à renforcer pour améliorer nos services», a-t-il précisé. Comores telecom a rappelé la hausse de certains produits stratégiques comme le carburant ou encore l’électricité alors que la société a toujours maintenu ses tarifs. «Nos dépenses ont été revues à la hausse alors que le cout de l’électricité, du carburant et de nos équipements ont augmenté. D’importants efforts ont été fournis dans notre société. Le chiffre d’affaires a augmenté comme on avait prévu dans l’atelier de décembre 2021» a-t-il avancé.



Said Ali Said Chayhane n’a pas manqué de rendre hommage au personnel et aux partenaires de Comores telecom avant d’annoncer la mise en place d’un centre de surveillance chargé de veiller sur les infrastructures et les installations de la société sur l’ensemble des trois îles. «Ce centre nous permettra de surveiller en temps réel le réseau physique. On peut identifier les saboteurs voire à les prendre en flagrant délit. Mais, pour l’heure, nous misons sur la sensibilisation de la population», a-t-il expliqué.

Said Ali Said Chayhane est revenu sur le déploiement de la fibre optique dans les foyers. Il affirme que c’est èla société elle-même qui en a décidé ainsi «le temps de déployer l’équipement adapté à cette nouvelle technologie». A l’entendre, la société envisage «28 branchements par jour» dans les zones déjà arrosées par la fibre et peut le faire autant dans les autres à mesure que la technologie se soit déployée. Le personnel de Comores a remis le prix du «meilleur manager de l’année» au directeur général Saïd Ali Saïd Chayhane qui, à l’occasion, s’est montré surpris, saluant «le courage que fournit tout le personnel pour que Comores Telecom soit le leader du marché» aux Comores.

