Comores Telecom et sa fibre optique loin de nos attentes

Comores Telecom et sa fibre optique, loins de nos attentes.

Un grand ouf de la part des habitants et bureaux administratifs loin de la capitale car notre société à nous ne ménage aucun effort afin que le réseau huri et la fibre optique soit accessible aux régions très reculés.

Cette foi ci c’est un vraie chalenge. Désormais, les localités de Djongoe , ivembeni, maoueni en passant par helendje vers le nord ouest de la région de mutsamiouli sera couvert par la fibre optique.

En attendant l’alimentation du nouveau pylône high-tech installé à Ntsoralé Mboude, passez des bonne communications avec vos familles aux comores et à l’étranger.

Said Youssouf Mohamed

