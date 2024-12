Comores Télécom : Ali Hadji annonce l’arrivée de la 5G en 2025

Un an après sa prise de fonction à la tête de Comores Télécom, Ali Hadji dresse un bilan prometteur et fixe un cap ambitieux. Lors d’une conférence de presse tenue samedi dernier, il a annoncé une avancée majeure : le déploiement de la 5G dès le premier trimestre 2025.

Ce projet s’inscrit dans une série d’innovations initiées en 2024, notamment l’introduction de l’E-SIM et du service Furaha Net. « Depuis le lancement de l’E-SIM, nous n’avons eu aucun retour négatif, ce qui prouve l’adhésion des utilisateurs », a déclaré Ali Hadji, soulignant l’augmentation de 18 % du trafic et de 3 % du nombre d’abonnés. Ces résultats reflètent une reprise après des difficultés, comme les sabotages et les perturbations du câble Easy, survenues en avril.

L’annonce de la 5G marque une étape décisive dans la stratégie numérique de l’opérateur. « Avec la 4G et la 4.5G, nous avons prouvé que nous pouvions innover. La 5G permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives pour nos utilisateurs », a-t-il affirmé. Parallèlement, Comores Télécom poursuit son déploiement de la fibre optique, visant une couverture étendue et une connectivité optimale pour tous les foyers du pays.

Sur le plan interne, Ali Hadji s’attelle à une restructuration organisationnelle et à la mise en œuvre d’un plan quinquennal ambitieux. « Nous avons restauré un sens des responsabilités et un fort engagement parmi nos employés. Chaque membre de l’équipe doit être investi pour garantir des résultats », a-t-il insisté.



