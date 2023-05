L’économie des Comores a subi plusieurs chocs exogènes ces dernières années et nécessite un soutien financier pour renforcer sa résilience et relancer l’économie. Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un accord préliminaire pour un prêt de 43 millions de dollars sur quatre ans. Toutefois, certains s’interrogent sur l’objectif de ce prêt et sur l’opportunité d’endetter davantage le pays.

Les critiques soulignent que le FMI veut que l’argent soit utilisé pour lutter contre la corruption alors que le pays est gouverné par une élite qui ne respecte pas l’état de droit et pioche dans les caisses de l’Etat pour s’enrichir. Ils estiment que le prêt aurait été plus efficace s’il avait été orienté vers le secteur privé, l’énergie, l’éducation et les infrastructures. Ces investissements concrets pourraient endetter le pays, mais aussi lui permettre de s’enrichir et d’être plus productif.

Certains remettent en cause les intentions du FMI, suggérant que ce prêt est simplement un moyen d’enchaîner davantage le pays dans une dette sans apporter de réels bénéfices pour le développement. Ils accusent le FMI de favoriser les élites au pouvoir aux Comores et à l’échelle internationale, au détriment des besoins réels du pays et de sa population.

Malgré ces inquiétudes, le FMI affirme que le prêt vise à préserver la stabilité macroéconomique du pays en faisant avancer les réformes structurelles pour favoriser la résilience économique, tout en créant un espace budgétaire pour une croissance durable et inclusive. Reste à voir si ces objectifs seront atteints et si le prêt profitera réellement au développement des Comores.

