Comores/Kwassa: Macron avait aussi blessé les Comoriens

Le président français, Emmanuel Macron, dans une interview accordée à la chaine de télévision TF1 ce mercredi 15 décembre 2021 a admis a avoir pu “blesser” par la formulation de certains de ses propos.

Lors d’une visite au mois de juin 2017 au Centre régional de surveillance et de sauvetage atlantique (Cross) d’Etel (Morbihan), le Président français avait blessé les Comoriens. Au cours de cette visite, l’un d’entre eux évoque différents types d’embarcations: «Il y a des tapouilles et des kwassa-kwassa». «Ah non, c’est à Mayotte le kwassa-kwassa», a relève alors Emmanuel Macron. «Mais le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien, c’est différent», plaisante-t-il.

Cette plaisanterie d’Emmanuel Macron était choquante et inadmissible et avait soulevé un tollé . Que des milliers de Comoriens aient péri noyés en cherchant à fuir la pauvreté d’une ex-colonie française, c’est tellement drôle ! Cette tragédie humaine devrait nous couvrir de honte avait écrit Bruno GUIGUE du journal Grand Soir. Mais non, voyons ! Des Africains engloutis par les flots à une encablure de Mayotte ? Pour M. Macron, c’est marrant. La mine réjouie, le potache fait une blague comme s’il racontait une partie de pêche au gros. Goguenard, le freluquet rigolard amuse la galerie avec sa vanne à deux balles.

“Le kwassa-kwassa amène du Comorien”. Pour Macron, le Comorien n’était même pas une marchandise. C’était un matériau informe. Il ne vaut rien, il ne compte pas, et d’ailleurs il se noie dans l’indifférence générale. Le Comorien, ce n’est rien. Ce n’est même pas de la poiscaille, à peine un déchet dont on rigole quand il coule à pic selon toujours Bruno GUIGUE du journal Grand Soir.

Et pourtant lors de sa campagne électorale, le candidat Emmanuel Macron avait tenu un discours pragmatique lors de la sa visite à Mayotte le 25 mars 2017. ” Marine Le Pen vous a menti “, avait déclaré Emmanuel Macron lors de sa courte escale à Mayotte, promettant au contraire de «tenir le langage de responsabilité de la République». La présidente du FN «avait promis qu’il n’y aurait plus d’immigration légale ou illégale, plus de passeurs. Ce qui est impossible. C’est un mensonge éhonté», avait déclaré le candidat d’En Marche ! à Dzaoudzi. «Qui peut vous promettre qu’il n’y aura pas demain des kwassa kwassa, personne !», a-t-il développé. «Qui peut vous promettre sérieusement qu’il n’y aura plus d’immigration clandestine, personne». «Je suis venu vous tenir le langage de responsabilité de la République», a-t-il assuré, proposant «une stratégie de développement des Comores». «C’est le seul moyen d’endiguer cette immigration». Mais, ça c’était avant qu’il soit élu Président de la République.

source: Comoresdroit