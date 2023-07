Comores Airlines : Une nouvelle arnaque en vue ?

Selon un communiqué de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACM), l’exercice de l’activité de transporteur aérien civil aux Comores nécessite un agrément ministériel et un permis d’exploitation aérienne délivré par le Directeur Général de l’ANACM. Ce permis est obtenu après un processus de certification rigoureux.

Or, Comores Airlines, qui promet des vols directs entre Paris, Marseille et Moroni, n’a ni autorisation ni permis d’exploitation aérienne pour desservir les Comores. Ce constat a été clairement établi par l’ANACM. Malgré cela, des personnes continuent d’acheter des billets pour des vols supposés aller aux Comores.

Il est important de noter que ces acheteurs risquent de se retrouver dans une situation délicate, car ils ne pourront se retourner que contre eux-mêmes et leurs arnaqueurs, et non contre d’autres entités.

Il est donc essentiel de faire preuve de prudence et de vérifier les informations avant de procéder à l’achat de billets d’avion. Il est également recommandé de se renseigner auprès des autorités compétentes pour éviter de tomber dans des pièges similaires.

Saïd Hassan Oumouri