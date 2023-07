Comores Airlines Bouleverse le Voyage : Des Vols Directs Paris-Marseille-Moroni en Vue

Comores Airlines, une nouvelle compagnie aérienne, prévoit de proposer des vols directs entre Paris, Marseille et Moroni, une initiative qui pourrait révolutionner les voyages entre la France et l’archipel des Comores. Mohamed Maoulida, le directeur de la future compagnie, a réussi à rassembler les fonds nécessaires pour construire une flotte de douze avions. Ces avions assureront non seulement les liaisons intérieures, mais aussi les vols vers l’Europe et l’Afrique.

La compagnie a pour objectif principal de faciliter les déplacements de la diaspora comorienne en France, tout en contribuant au développement touristique des Comores. « Mes partenaires et moi-même sommes prêts à relever le défi pour mettre les projecteurs sur nos belles îles des Comores en y amenant un essor du tourisme international, et même régional et rayonner dans la région Océan Indien », a déclaré Maoulida.

Une fois ces premières étapes franchies, Comores Airlines envisage d’élargir son rayon d’action en Europe et en Afrique dès 2024. Bien que le projet semble ambitieux, Maoulida est confiant quant à sa réalisation rapide. Cependant, aucune date précise n’a été annoncée pour le lancement des vols.

ANTUF Chaharane