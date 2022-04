Commune de Moroni : Une Municipalité Gendarmerisée

15 Avril, 11h : la Gendarmerie a invité, dans ses locaux, les deux parties à une discussion, pour trouver un compromis.

Auparavant :

15 Avril au matin, les forces de l’ordre ont interdit les employés municipaux d’entrer à la mairie. Seul le maire et quelques élus ont été autorisés.

14 avril après midi, le maire par intérim, Mohamed Abdallah Mohamed Soifeini a été amené à la gendarmerie où il a été gardé jusqu’à l’heure de la rupture du jeûne. Il avait refusé de remettre les clés de la mairie aux gendarmes. Il aurait demandé que cette requête lui soit notifiée par écrit.

14 Avril 2022 dans la matinée : session extraordinaire d’une partie du conseil municipal (plus des 2/3 des élus et chefs de quartier) au CASM où la destitution du maire a été votée à main levée. Mme Fatouma Abdallah, élue qui jouit de la plus grande ancienneté dans la mairie, a été désignée maire par intérim, en attendant une nouvelle élection du maire dans les 7 jours. La session s’est tenue sous la protection de la gendarmerie fortement mobilisée

