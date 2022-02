Comment un jeune garçon peut s’habiller en fille sans que ça choque personne ?

Non ce n’est pas de la modernité, non ce n’est pas de la liberté. Les Comores ne sont pas l’occident. Les Comores ont une culture, une tradition et une histoire qui ne sont pas ceux de l’Europe. Comment un jeune garçon peut s’habiller en fille et se déplacer librement dans un pays où 98% de la population est musulmane ? Comment un jeune garçon peut s’habiller en fille et être accepté dans un discothèque de la capitale ? Comment un chauffeur de taxi peut accepter un jeune garçon habillé en fille sans rien dire ?

“Moina tssiwa mdzima”, chaque personne est responsable et a une responsabilité. Après Nakim, voici Bibi qui est encouragé par des mamans, des filles, des hommes qui rigolent, qui le filment qui l’invitent dans des restaurants. Ce jeune garçon qui se déguise en fille se balade en toute liberté sans que personne ne se pose la question de son influence sur les autres enfants. Oui chacun est libre de faire ce qu’il veut de ses fesses mais chacun est-il libre de faire de la promotion de l’homosexualité aux Comores ?

Où sont les imams ? Où sont les notables ? Où sont les autorités ? Faut-il laisser plusieurs enfants suivre le chemin de Bibi pour s’alarmer ?

M.M