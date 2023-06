Comédie Parlementaire: Le Salon des Entreprises paralyse l’Assemblée Nationale.

L’Assemblée de l’Union des Comores a connu une série d’annulations et de reports cette semaine, dans une tournure d’événements qui frise la comédie. Deux séances importantes prévues pour le mardi 6 et le jeudi 8 juin ont été perturbées par le Salon des Entreprises, un événement annoncé depuis plus de deux mois.

La séance plénière de mardi, qui devait porter sur la déclaration commune de l’Association des parlements des États membres de la commune de l’Océan indien (Ap-Coi), a été reportée à seulement 30 minutes de son début. La raison ? Le Salon des Entreprises.

La séance de samedi, qui devait examiner les rapports de la commission des lois constitutionnelles et le projet de loi sur la lutte contre la corruption, est maintenant en suspens. En effet, une autre séance prévue jeudi a été annulée lorsque le président de l’Assemblée, Moustadroine Abdou, a choisi de suivre le chef de l’État Azali Assoumani à Ndzuani.

Ces annulations et reports successifs posent la question de la tenue effective des séances à l’Assemblée, dans un contexte où le Salon des Entreprises semble avoir la priorité.

ANTUF Chaharane