Collaboration entre Sonelec et l’UDC pour renforcer la formation en physique et l’électricité.

Titre : Collaboration entre Sonelec et l’UDC pour renforcer la formation en physique et l’électricit

L’Université des Comores (UDC) et la Société nationale d’électricité (Sonelec) ont établi un partenariat visant à renforcer la formation des étudiants en physique, principalement dans le domaine de l’électricité. La convention signée entre les deux entités permettra aux étudiants de la Faculté des sciences de bénéficier de stages pratiques au sein de la Sonelec, ainsi que de l’expertise et du matériel de l’entreprise.

L’administrateur provisoire de l’UDC, Ibouroi Ali Toibibou, a salué cette initiative qui rapproche le monde universitaire et le monde professionnel. Le directeur général de la Sonelec, Soilih Mohamed Djounaid, a affirmé l’engagement de sa société à soutenir l’UDC dans sa mission de formation de main-d’œuvre qualifiée. La Sonelec dispose d’un parc technologique moderne et performant, servant de plateforme pédagogique aux étudiants. Les trois premiers étudiants en licence de science physique seront automatiquement embauchés à Sonelec.

Il est essentiel pour l’État de s’inspirer de cette initiative et de la dupliquer dans d’autres secteurs où les Comores ont besoin d’expertise, tels que l’accès à l’eau, l’agriculture et les transports. Un autre aspect important serait d’envisager la création de conventions de partenariat entre l’UDC et la Sonelec pour développer un laboratoire commun de recherche et développement et participer conjointement à des projets scientifiques et techniques. Cette collaboration permettrait de renforcer davantage les liens entre le monde universitaire et le monde professionnel, contribuant ainsi au développement des compétences et de l’expertise locales.

Antuf chaharane