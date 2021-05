Climat de terreur à Moroni, les forces de l’ordre occupent les rues

La manifestation prévue ce mercredi 26 mai par l’opposition a poussé le pouvoir à descendre l’armée comorienne à la rue.

Un climat de terreur règne actuellement à Moroni comme rapporte la radio HaYba qui appelle à la prudence. Une réunion de l’opposition interdite par le préfet est maintenue aujourd’hui à 16h00 à la place Karthala non loins de l’ambassade de France et du stade de Moroni. A l’heure actuelle, les forces de l’ordre ont envahi et évacué la population y coloris les bus de transport en commun. Pour votre sécurité, eviter de prendre les itinéraires suivants à partir de cet instant jusqu’à l’ouverturede la pace:

-Pharmacie des Ecoles-Douanes

-Caltex-Karthala, ici la route est barrée