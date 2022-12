Chine –Comores : Les deux président se sont rencontrés à Riyadh

Le président de la république populaire de Chine, XI Jinping a reçu ce matin à Riyadh le président de la république Azali Assoumani.

Dans ces entretiens, il a été question de coopération entre les deux pays.

Le président Azali a fait le plaidoyer du séminaire gouvernemental, première réunion d’évaluation et de suivi de la conférence des partenaires aux Développement des Comores tenu en Paris en 2019.

Si ce séminaire a vu la mobilisation des pays amis et des institutions financières et a atteint ses objectifs, le président a lancé un appel pour une implication plus grande des entreprises privées.

A Riyadh trois sommets sont programmés, le sommet Arabie Saoudite-Chine, un autre sommet des pays du Golfe et de la Chine et enfin un troisième sommet pays arabes-Chine.

La crise en Ukraine et ses conséquences sur l’inflation et la croissance sont au menu des échanges.

Beit-salam

