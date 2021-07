Cheikh Mc interdit de monter sur scène par le pouvoir

“Hier, j’ai malheureusement pas pu retrouver mes fans comme je l’avais fièrement annoncé.

Non. Un homme très puissant et ses petits sbires m’ont interdit de monter sur la scène parce que mes chansons gênent et parce que je refuse d’être un griot au service d’une dictature bête et méchante.



Lucide, ce matin, je remercie le tout puissant qui m’a donné cette force qui fait peur aux ennemis de mon pays.

Oui. la puissance c’est quand on fait peur aux puissants.

Merci à ces entreprises qui m’ont confié la production de cette événement, merci aux artistes qui nous ont aidé a offrir ce moment au peuple.

Ce n’est que partie remise la famille.

À bientôt.”

Cheikh Mc