La famille Charif Djanfar, les Ulemas, les murids Chadhuly et les charifs ont la tristesse de vous annoncer la mort du cheh Said Mohamed Charif Djanfar survenu à Samba kouni ce vendredi 23 Décembre 2022 et l’enterrement se tiendra à Bouni Hamahamet dans son village natal .



ان الله وان اليه راجعون ، اللهم اجرنا في مصيبتنا وخلف لنا خيرا منه ،

