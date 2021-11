CGP Programme intégré de renforcement des capacités

Amener les acteurs clés impliqués dans le processus de planification, de suivi-évaluation et de coordination du développement à différents niveaux autour du Plan Comores Émergent, à faire le consensus autour de la Note conceptuelle et de son Plan d’Actions devant conduire à la formulation du Programme national en renforcement des capacités.

C’est l’objectif de l’atelier organisé par le Secrétariat général du gouvernement, à travers le Commissariat Général au Plan, en collaboration avec le PNUD, mercredi 24 novembre 2021. Un atelier présidé par Ibrahim Abdourazak, secrétaire général adjoint du gouvernement, en présence du Commissaire général au plan, Fouady Goulame, de la représentante du PNUD, Fenella Frost, du directeur de la programmation et de la coordination de l’aide au développement, Soalihy Hamadi, des représentants des partenaires technique et financiers concernés, et des institutions sectorielles.

Après la Collecte de données, la Revue documentaire, l’analyse des parties prenantes et organisation des consultations et échanges avec les acteurs dans le cadre de l’évaluation des capacités, après l’atelier de validation du Rapport préliminaire de l’évaluation des capacités, du 6 octobre dernier, les participants ont procédé à la validation, en plénière, de la note conceptuelle et du plan d’actions de la formulation du programme intégré de renforcement des capacités nationales.

Un programme indispensable pour la gestion du développement. Laquelle nécessite notamment des capacités idoines en gestion axée sur les résultats, suivi d’exécution, contrôle, évaluation et audit des programmes et des projets de manière à permettre un niveau élevé d’absorption des ressources disponibles.