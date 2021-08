Centrales Itsambuni-Vwadju: Cinq groupes nécessitent des révisions partielles

Alors que la puissance disponible actuelle est de 13.2 mégawatts au niveau de Ngazidja sans la centrale solaire, cinq groupes électrogènes nécessitent des entretiens et autres travaux de maintenance. Toutefois, le chef du département finance de la Sonelec parle de deux budgets estimés à 1.174 milliard de francs et à 593 millions de francs au niveau des trois îles pour les révisions partielles.

Après l’arrivée des pièces de rechange et des trois groupes nouvellement achetés auprès de la société Invertec, l’évolution des travaux de révision et d’installation laisse de zones d’ombre. Pourtant, une source au sein de la boite a confié à Al-watwan l’arrêt des travaux d’entretien d’un groupe électrogène à la centrale de Vwadju.

Selon le chef de cette centrale, un moteur a été entretenu mai-juin alors qu’auparavent le premier a été révisé au mois de janvier. «Sur les trois groupes à réviser cette année, un seul groupe n’est pas encore touché parce que certains agents sont en mission à Itsambuni et Ndzuani pour la maintenance des autres groupes. Sur six groupes, on compte deux révisés, trois nouvellement achetés et un groupe à réviser», indique-t-il.

Il estime alors une puissance disponible de 8.5 mégas au niveau de la centrale de Vwadju. Après la révision de ces groupes, le chef de la centrale disposera d’une puissance de dix mégawatts. «La demande moyenne à Ngazidja est de 12 mégas. Durant les heures de pointe, on enregistre une demande allant jusqu’à 16 mégas dans toute l’île», fait-il savoir.

Budget estimatif ?

Au niveau de la centrale d’Itsambuni, deux groupes sont en cours de révision sur les quatre du Fonds d’Abu Dhabi. Ces groupes nécessitent, chacun, un entretien et une maintenance d’une semaine. Le chef de ladite centrale indique que le délai d’un mois initialement prévu pourrait être dépassé. «Nous allons finir les entretiens de ces deux groupes avant d’entamer ceux des autres.

Ce qui exige une semaine de maintenance pour chaque groupe. Quatre semaines devaient nous suffire. Mais, après les avoir démontés, certaines pièces non listées au préalable nécessitent d’être également remplacées», constate-t-il. A l’entendre, le programme des révisions est légèrement modifié par l’attente des pièces commandées suite à ce constat, bien que certaines se trouvent déjà au port de Moroni.

A l’heure actuelle, la centrale d’Itsambuni cumule, au total, une puissance disponible de 4.6 mégawatts car l’ancienne centrale produit 2.6 mégas et celle d’Abu Dhabi 2 mégas. «Après les révisions, on pourrait atteindre une puissance de 6 mégas uniquement pour la centrale d’Abu Dhabi. Et l’ancienne centrale produit actuellement ces 2.6», promet-il.Par rapport au coût financier de ces révisions partielles, le chef du département finance de la Sonelec parle de deux budgets estimés à 1.174 milliards et à 593 millions de francs au niveau des trois îles.

Selon lui, la première somme a été destinée à l’achat des pièces de révisions auprès de la société Intervec. «Pour les 593 millions fr, nous avons traité avec plusieurs fournisseurs comme Henri Fraise, Albahar, Shaheen Investment, Vahania Marine Industrie, Excel consulting, Overseas tractors et d’autres encore y compris un fond d’assistance de 11 millions au profit des techniciens», précise-t-il.Selon toujours le chef du département finance de l’ex-Mamwe, un virement a été effectué le 4 février 2021 au profit d’Intervec bien avant lagarantie fournie par lasociété d’Etat le 31 avril 2021.

Nazir Nazi / Alwatwan