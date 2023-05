Célébration de la journée internationale du musée: Les élèves de Moroni découvrent le musée monétaire de la Banque Centrale

À l’occasion de la journée internationale du musée, la Banque Centrale des Comores (BCC) a ouvert ses portes pour une visite particulièrement spéciale. Les élèves de la classe de CM2 de l’école primaire « Les Pouffins » de Moroni ont eu l’opportunité de découvrir le musée monétaire de l’institution.

Ce moment de découverte a débuté dans la grande salle de conférence où les enfants ont visionné un court métrage décrivant la provenance et le processus de fabrication de la monnaie. Les visages joyeux et curieux des élèves ont montré leur enthousiasme et leur intérêt pour cette expérience éducative.

Abdillah Ahmed, le responsable des lieux, a expliqué que cette initiative vise à immerger les enfants dans l’histoire de leur pays à travers l’évolution de la monnaie. Il a souligné que, contrairement à d’autres musées qui demandent un droit d’entrée, le musée monétaire est gratuit et accessible non seulement aux élèves, mais aussi aux étudiants, lycéens et universitaires, réaffirmant ainsi leur engagement à favoriser l’éducation et la connaissance.

ANTUF chaharane