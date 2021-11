Célébration ce samedi du 46ème anniversaire de la coopération Sino- Comorienne

13 novembre 1975, 13 novembre 2021, déjà 46 ans d’excellentes relations de coopération entre la Chine et les Comores. La Chine est le premier pays à reconnaître les Comores en tant que pays souverain et le premier à établir des relations Diplomatiques avec l’ouverture d’une ambassade à Moroni.

La coopération Sino- Comorienne se fait sentir dans plusieurs secteurs.

On peut citer entre autres,la Construction du Palais du peuple et du stade omnisports de Malouzini qui est en soi un symbole d’un partenariat fructueux.

Autres réalisations, on peut citer la construction du nouvel Aérogare de l’aéroport International Moroni Prince Saïd Ibrahim et l’ORTC qui a été inauguré le 07 avril 2002.

Le Gouvernement Chinois, à travers son Ambassade, ne cesse d’accompagner le développement de ce média public.

Des équipements son mis à la disposition du personnel en plus des formations pour un renforcement des capacités professionnelles.

Dans le domaine de la défense, l’armée Comorienne bénéfice de l’appui de la Chine avec les formations et les matériels nécessaires pour les différentes interventions dans le maintien de la paix.

Des investisseurs Chinois, se sont installés aux Comores pour promouvoir le développement économique du pays. Il s’agit notamment de la société Huawei.

Cette coopération s’étend également dans le domaine de la santé. Des équipes médicales Chinoises ont été dépêchés à Moroni pour accompagner les médecins Comoriens dans la lutte contre la covid 19. Au total, 400 000 doses de vaccin Synopharm sont acheminés à Moroni pour que la population soit vacciner.

Ce samedi 13 novembre, l’ORTC a célébré le 46eme anniversaire des relations de coopération fructueuse entre la République Populaire de Chine et l’Union des Comores.

BSO. Mariam Ali Rilwa