“Ce qui est arrivé à Abdoulfatah, est une attaque directe contre ce que représentent l’Assemblée Nationale et la République”

M. Mohamed Abdou Soimadou, ancien Ministre, Aujourd’hui dans l’Opposition au Régime s’Exprime sur le Passage à Tabac de l’Ancien Député Abdoulfatah au Commissariat de Police de Moroni.

“Non

Si ayant été élu de la nation on perd avec le titre certains privilèges inhérents à la charge, le temps n’efface jamais, sauf circonstances particulières, ni les égards ni les considérations.

Ce qui est arrivé à l’ancien député de Moroni, Abdoulfatah, est une attaque directe contre ce que représentent l’Assemblée Nationale et la République. Son passage à tabac dans les locaux du commissariat de police de Moroni, les humiliations subies sont une honte qui couvre le pouvoir dictatorial. Cela accable d’autant plus le régime qu’Abdoulfatah est un chaud partisan de la dictature dont il goûte aujourd’hui les pires travers.

L’ancien député n’est donc pas des nôtres, mais ce qu’il a subi comme brimades et vexations nous touche car contraire au droit et au profond respect que nous avons pour l’homme.

Abdoulfatah parle de se tourner vers la justice, il oublie que dans le système qu’il défend l’impunité des forces de répression est la règle et la justice aux ordres.

Il ne lui reste qu’une seule solution c’est de rejoindre les rangs qui luttent contre la dictature et pour l’avènement de l’État de droit”.

Mohamed abdou Soimadou

Ancien ministre