CAN: la CAF sanctionne lourdement l’Egypte avant sa demi-finale

La CAF s’est prononcée sur les violences qui ont suivies la rencontre Maroc-Egypte le weekend dernier lors du quart de finale de la CAN 2022.

Le stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé a été le weekend dernier le théâtre d’un violent accrochage entre joueurs marocains et égyptiens. Les deux parties s’étaient livrées à une scène déplorable à la fin du match comptant pour le quart de finale de la CAN 2022. Une rencontre soldée par la victoire des Pharaons qui se sont qualifiés pour les demi-finale. Des gifles, des insultes et des menaces ont été proférées au cours de cet incident indigne sur un terrain de foot.

Réuni mercredi 1er février 2022, et comme à son habitude pour ces genres de situation, le jury disciplinaire de la CAF a délibéré sur cet incident regrettable. Entre autres résolutions, la Confédération africaine a décidé d’infliger de fortes sanctions à l’encontre des Égyptiens. Le Jury Disciplinaire a infligé des sanctions aux joueurs ainsi qu’aux officiels égyptiens et marocains pour mauvaise conduite », lit-on dans le communiqué de l’instance faîtière du foot sur le continent.

