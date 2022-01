Cameroun VS Comores : des avocats saisis suite à une suspicion de fraude des Camerounais

Agissant en ma qualité de Président du RIDJA , j’ai demandé la réaction de l’ ONG ‘Observatoire International contre les Discriminations et la Corruption dans le sport et l’ONG ” Comorespoir ” suite aux graves suspicions sur la sincérité des résultats des tests Covid_19 des joueurs de l’équipe nationale des Comores survenus 48 h avant leur match contre celle du Cameroun comptant pour le huitième finale de la Coupe d’Afrique des Nations .



A la demande de ces deux organisations non gouvernementales , deux avocats du Barreau de Bruxelles et du Cameroun ont accepté de saisir les instances compétentes d’une action aux fins de report de ce match prévu de se tenir le lundi 24 janvier 2022 et à titre subsidiaire , une expertise des joueurs de l’équipe des Comores testés positifs au Covid-19. Paris , 22 janvier 2022 , Me Saïd LARIFOU, Président du RIDJA ( Rassemblement Pour une Initiative de Développement avec une Jeunesse Avertie)