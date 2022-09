Ça bouge à l’Assemblée de l’Union

Une vingtaine de journalistes a été reçue pour un point de presse dernièrement, par le conseiller du président de l’Assemblée de l’Union en charge de la communication M. Abdoulwahab Ali Azir.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la dynamique initiée par ce tout nouveau conseiller pour ouvrir le palais hamraba aux médias. Il s’agit donc d’une prise de contact entre lui et les journalistes qui a permis par la suite d’évoquer ensemble les préparatifs en vue de l’ouverture de la prochaine session parlementaire prévu le premier vendredi du mois d’octobre, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée de l’Union.

Après un petit exposé de la situation , un débat constructif s’en est suivi où tout le monde a pu exprimer son point de vu sur les modalités de travail à venir pour la faire évoluer. Des règles qui prennent en compte les exigences attendues par la représentation nationale et les moyens d’assurer la qualité du travail des journalistes seront édictées.

Les journalistes et reporters présents ont exprimé des doléances et des observations dont le conseiller en communication a pris bonne note. Les conclusions seront soumises aux autorités compétentes.

Assemblée nationale

