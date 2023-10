Bweni Washili inaugure une nouvelle ère avec sa route majeure

Bweni Washili, le village dynamique situé au cœur de Washili, a connu une transformation remarquable grâce à l’achèvement réussi d’un projet d’infrastructure routière majeur. Toute la population s’est mobilisée pour réaliser cette vision ambitieuse, démontrant l’importance de l’unité et de la détermination locales.

Il y a douze ans, l’idée de créer un axe routier reliant Bweni à Sada-Dzahadju Washili semblait être une chimère. Cependant, grâce à l’engagement inlassable des habitants, cette vision est devenue réalité. Une route de 700 mètres de longueur et 5 mètres de largeur a été construite en moins de dix mois, avec un budget total de 83 millions de nos francs.

La cérémonie d’inauguration, qui a eu lieu le dimanche 8 octobre dernier, a été accueillie avec joie et célébrée par la population de Bweni Washili, ainsi que par les populations voisines de Dzahadju et Sada. Les travaux ont débuté en janvier 2023, et la population locale a suivi leur progression avec anticipation et enthousiasme, marquant ainsi une étape cruciale pour le développement de la région.

Ce projet d’envergure s’inscrit dans le cadre du plan de développement communautaire de Bweni Washili. Les travaux ont débuté en 2011 avec le terrassement initial, dont le coût était estimé à 12 millions de francs comoriens. En janvier 2023, la phase de construction a débuté, avec un budget de construction évalué à 71 millions de francs comoriens. Le projet s’est achevé en moins de dix mois, témoignant de l’efficacité et de la détermination de l’équipe derrière cette réalisation.

Nasserdine Bacar, un des ingénieurs de la route et un enfant de la localité, a déclaré : « C’est un projet colossal, mais nous avons réussi à le mener à bien grâce à notre engagement collectif. Nous avons commencé en 2011 avec le terrassement, et en janvier 2023, les travaux de construction ont débuté. Après une pause pendant le Ramadan, nous avons repris en septembre dernier et avons achevé le projet le dimanche 8 octobre. »

Le maire de Bweni Washili, Ahamada Adam, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, que ce soit financièrement ou par leur travail acharné. Il a souligné que la jeunesse de Bweni Washili était déterminée à poursuivre le développement de leur localité, avec d’autres projets d’infrastructures routières déjà planifiés.

