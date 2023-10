Bourhane Hamidou : L’obstacle majeur à la domination d’Azali dans la région de Hambou ?

L’ancien président de l’Assemblée et ancien ministre Bourhane Hamidou sera-t-il candidat ? Pourra-t-il barrer la route à Azali dans la région de Hambou ?

Lorsqu’on évoque les élections présidentielles aux Comores, un nom qui revient souvent est celui de Bourhane Hamidou. Ancien président de l’Assemblée nationale et ministre respecté, il a déjà marqué l’histoire politique de l’archipel. La question qui se pose actuellement est de savoir s’il se lancera dans la course à la présidence et s’il réussira à barrer la route au président sortant, Azali Assoumani, dans la région de Hambou.

Un fait marquant des précédentes élections présidentielles aux Comores est la performance de Bourhane Hamidou dans la région de Hambou. En dépit de la victoire d’Azali Assoumani dans l’ensemble du territoire comorien, Bourhane Hamidou avait largement battu Azali dans cette région. Cela démontre l’ancrage politique et la popularité de Bourhane Hamidou parmi les habitants de la région de Hambou.

La question de sa candidature pour les prochaines élections présidentielles suscite un grand intérêt. Si Bourhane Hamidou décide de se lancer dans la course, il pourrait bien devenir le principal challenger d’Azali Assoumani. Sa connaissance du terrain et son expérience politique sont des atouts majeurs. Il est également considéré comme un candidat qui pourrait rassembler un large éventail d’électeurs, transcendant les clivages partisans. Trama tsilo mbo wakomori.



Misbah Said