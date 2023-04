Bonne nouvelle pour les fonctionnaires Comoriens !

Le ministre des Finances du Budget et du Secteur Bancaire a annoncé une surprise pour les fonctionnaires comoriens à l’occasion de la fête de l’Aïd-el-Fitr : le versement anticipé de leurs salaires d’avril.

Cette initiative exceptionnelle vise à permettre aux employés de l’État de subvenir à leurs besoins et de profiter pleinement de la joie et du bonheur que procure la fin du mois sacré. Le gouvernement offre ainsi un cadeau aux fonctionnaires, soulignant l’importance de cette fête religieuse pour la communauté musulmane du pays.

Le ministre des Finances a exprimé sa satisfaction à l’égard de tous les services du ministère qui ont travaillé sans relâche pour atteindre cet objectif. Il a salué leur dévouement et leur engagement envers le bien-être des fonctionnaires et des citoyens comoriens.

En cette période de célébration, il est espéré que l’Aïd-el-Fitr sera une occasion pour toute la communauté comorienne de partager et de renforcer les liens fraternels et intercommunautaires. Ce geste généreux du gouvernement permettra aux fonctionnaires de se consacrer pleinement à cette fête, en profitant de cette avance salariale pour préparer et vivre sereinement cette période de partage et de solidarité.

Antuf chaharane.