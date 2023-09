Blocage à Mbeni : La réunion du parti CRC empêchée par la jeunesse.

À Mbeni, dans la Grande Comores, les jeunes ont fait front commun pour empêcher une réunion politique orchestrée par le parti au pouvoir, le CRC, et menée par le ministre des Finances et du Budget, originaire de cette ville. La contestation contre le régime actuel est vive, notamment à Mbeni, où récemment, l’armée a semé le chaos, détruisant des maisons et brutalisant la jeunesse pour des raisons politiques.

Malgré ses liens locaux, le ministre n’a pas réussi à pacifier les tensions ni à faciliter la tenue de la réunion. Cette situation met en lumière l’échec de la vieille stratégie gouvernementale consistant à placer des natifs à des postes clés pour influencer leurs régions d’origine. À Mbeni, cette tactique semble avoir atteint ses limites.

ANTUF Chaharane