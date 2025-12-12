Bénin : un mandat d’arrêt international lancé contre Kemi Seba après son soutien à la tentative de putsch

Les autorités béninoises ont émis un mandat d’arrêt international à l’encontre de l’activiste et influenceur panafricaniste Kemi Seba, à la suite d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Dans cet enregistrement, largement relayé et commenté, l’intéressé saluait la tentative de putsch survenue le 7 décembre dernier contre le président Patrice Talon.
Selon des sources judiciaires béninoises, Kemi Seba est poursuivi pour incitation à la rébellion, une infraction jugée grave dans un contexte politique et sécuritaire déjà tendu. Les autorités estiment que ses propos constituent un encouragement explicite à la remise en cause de l’ordre constitutionnel, susceptible d’alimenter l’instabilité et de légitimer la violence politique.
Depuis la diffusion de la vidéo, Kemi Seba demeure introuvable. Son absence alimente les spéculations, tandis que les forces de sécurité, en coordination avec des partenaires internationaux, auraient été mobilisées pour localiser l’activiste. Ce mandat d’arrêt international marque une nouvelle étape dans le bras de fer opposant le pouvoir béninois à l’une des figures les plus médiatisées du panafricanisme radical.
De son côté, le camp de Kemi Seba dénonce régulièrement ce qu’il qualifie de répression politique et d’atteinte à la liberté d’expression. Cette affaire, au-delà du cas individuel, relance le débat sur les limites du discours politique en période de crise et sur la responsabilité des leaders d’opinion dans des contextes fragiles.
