Des Comoriens sont actuellement déportés ce matin, le 17 mai 2023, vers l’île comorienne de Mayotte par la France, qui occupe illégalement l’île. Ils sont embarqués à bord du bateau Maria Galanta, et nous avons des preuves audiovisuelles pour étayer cette affirmation.

Lors de leur conférence de presse, Belou, Fakri Mradabi, Houmedi Msaidié et Dhoulkamare ont assuré au public qu’aucun Comorien ne serait expulsé de Mayotte. Cependant, les événements récents contredisent leurs déclarations, car nous avons obtenu des images vidéo montrant la déportation de Comoriens vers Mayotte à bord du bateau Maria Galanta.

Cela soulève de sérieuses questions quant à la crédibilité et à l’honnêteté de ces responsables gouvernementaux. Ont-ils délibérément trompé le peuple comorien ? Pourquoi ont-ils nié l’existence de ces déportations alors que les preuves suggèrent clairement le contraire ?

La déportation de Comoriens depuis Mayotte est un problème récurrent qui a causé des tensions entre les Comores et la France. L’opération Wuambushu, qui vise à rapatrier les immigrants clandestins de Mayotte vers les Comores, est une source de controverse et de désaccord entre les deux pays.

Il est essentiel que les autorités concernées, fournissent une explication transparente et véridique concernant ces déportations. Le peuple comorien mérite de connaître la réalité de la situation et que ses dirigeants soient tenus responsables de leurs actes et de leurs déclarations.

Nous continuerons de suivre l’évolution de cette situation et de fournir des mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Said hassane Oumouri