Belgique : Le comorien Faïz Selemani double buteur et passeur décisif

Le comorien Faïz Selemani passe le cap des 10 buts en championnat cette saison avec Courtrai. Il a inscrit ses 10ème, 11ème but et offert sa 5è passe décisive face à Zulte-Waregem. Ainsi il est l’homme de la victoire de son club en étant triplement décisif sur les 5 buts de Courtrai. Faïz Selemani s’est signalé dès la 17ème minute en offrant la passe pour l’ouverture du score de Sainsbury. Courtrai a mené 2-0 avant la pause grâce à une nouvelle réalisation de Sainsbury (44è)

Après la pause, le show Selemani va commencer. Il inscrit le troisième but de son club (53è) et son 10ème but personnel cette saison. Il l’a inscrit sur penalty à la 53è minute de jeu. Le gambien Muhammed Badamosi va corser l’addition en inscrivant le 4ème but de Courtrai (61è). Faïz Selemani s’offre un doublé 4 minutes plus tard et conclut la belle victoire courtraisienne (5-0).

Le KV Courtrai remporte ainsi sa première victoire de l’année 2022 et prend provisoirement la 10ème place au classement. L’attaquant de Courtrai Faïz Selemani intègre également le top 10 des buteurs de la Pro League avec 11 buts au compteur.