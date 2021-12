Azali veut tuer Sambi, selon l’ancien vice-président Fouad Mhadji

Pour défendre son ami et ancien président de la république Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, L’ancien vice-président de l’île de Moheli vide son sac et et dénonce les manigances de certains proches du chef de l’État: ” Certains se disent qu’ils n’auront jamais le pouvoir si le président Sambi est libre. Ils conseillent à Azali de ne pas laisser Sambi se faire soigner à l’extérieur ” défend-il avant de dévoiler les intentions du chef de l’État: ” Azali veut tuer Sambi. C’est son intention mais ils doivent comprendre que rien n’est éternel. Nous allons tous disparaître. Il faudra veiller pour ne pas laisser un mauvais héritage “

Pour ceux qui estiment que Azali suit les traces de Sambi notamment l’incarcération du général Salim, Fouad Mhadji Mhadji croit que ces gens se trompent et que ” comparaison n’est pas raison “