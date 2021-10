Azali s’est rendu à Mremani dans le Nyumakele

Le Président AZALI Assoumani s’est rendu à Mremani dans le Nyumakele (Anjouan) ce mercredi 6 octobre.

Le Chef de l’Etat a été invité par la population locale qui a souhaité lui témoigner de son soutien et le remercier pour la confiance accordée à l’un des leurs, Dr. Takidine Youssouf, ancien Secrétaire d’Etat à la Coopération Internationale promu Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi, des Sports, des Arts et de la Culture.

Le Président a profité de l’occasion pour inviter les comoriens à suivre massivement la troisième cohorte du vaccin anti-Covid et continuer à respecter les mesures barrières. Il a également appelé la population à prendre part au dialogue national qui, a-t-il rappelé : “ doit rassembler davantage les Comoriennes et les Comoriens, autour d’objectifs essentiels, à savoir les idéaux de paix, de sécurité et d’unité nationale”.

Beit Salam