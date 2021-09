Azali s’est entretenu avec la présidente Tanzanie, Mme Suluhu Hassan

Comores/Tanzanie : les transports au menu des discussions en marge de l’Assemblée Générale de l’Onu.

Le Président de la République AZALI Assoumani s’est entretenu avec la Présidente de la République Unie de Tanzanie, Mme Suluhu Hassan, sur les voies et moyens d’intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays voisins et developper davantage les transports aériens et maritimes pour faciliter et sécuriser la circulation des biens et des personnes.

Les ministres des affaires étrangères des deux pays se réuniront en octobre pour préparer les travaux de la prochaine commission mixte et définir une feuille de route pour relancer la coopération bilatérale entre les deux pays.

Beit Salam