Surnommé, le pigeon voyageur son excellence Azali Assoumani n’a même pas fait 20 jours aux Comores après être resté 22 jours à l’étranger avec une forte délégation. Cette fois Azali et sa délégation se dirigent vers l’Europe. Une rencontre avec le président français est prévue.

Il sera accompagné de plusieurs ministres dont Fakridine Mahamoud, Houmed Msaidie et Dhoulkamal Dhoihir.

Le séjour parisien durera du 09 janvier 2023 au 14 janvier 2023.

