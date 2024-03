Azali reçoit enfin la lettre de macron: légitimation d’une élection contestée

Dans un contexte où la diplomatie semble avancer au rythme des courriers égarés, l’épisode de la lettre de félicitations envoyée par le président français Emmanuel Macron à son homologue comorien Azali Assoumani, et ce, près de deux mois après la réélection controversée de ce dernier, soulève des interrogations et symbolise les complexités des relations internationales contemporaines.

Le président Azali Assoumani, à la tête de l’Union des Comores, a reçu seulement hier un message de la part de Macron, soulignant une communication retardée qui pourrait refléter une hésitation diplomatique ou une possible réticence. Datée du 5 février, cette lettre, qui a longuement stagné dans les méandres des canaux diplomatiques, arrive dans un contexte tendu où la légitimité de la réélection d’Azali est remise en question par de nombreux observateurs internationaux et comoriens. La victoire, décrite par certains comme miraculeuse de par une participation exceptionnellement triplée, a suscité scepticisme et interrogations.

Dans sa correspondance, Macron adresse ses félicitations et voeux de succès à son « cher ami » Azali, témoignant ainsi du maintien des liens entre la France et les Comores. Cependant, la mention de la situation à Mayotte et des efforts en faveur de la sécurité maritime et la sauvegarde des vies humaines soulève subtilement les enjeux de ces relations bilatérales, souvent marquées par des défis communs mais aussi par des divergences notables.

Ce message, au-delà de son contenu, représente un symbole fort pour Moroni, qui aspirait à une reconnaissance occidentale, notamment après avoir reçu les félicitations de pays comme l’Iran, la Russie ou la Chine. La validation par la France, ancienne puissance coloniale et principal soutien financier des Comores, revêt une importance capitale, illustrée par la publication fière de la poignée de main entre l’ambassadeur français et le président Azali sur les réseaux sociaux.

Alors que les Comores attendent encore les félicitations des États-Unis, la réception tardive de la lettre de Macron soulève des questions sur l’avenir des relations franco-comoriennes et sur le rôle de la France dans la stabilisation et le développement de cette région stratégique. Cet épisode, révélateur des tensions et des espoirs qui caractérisent la scène internationale, met en lumière la nécessité d’une diplomatie réactive et attentive, capable de naviguer entre les défis du présent et les promesses de l’avenir.

Said Hassan Oumouri