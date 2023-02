Azali, président de l’UA, et alors?

Azali Assoumani est devenu le nouveau président de l’Union africaine le 18 février dernier. Un moment historique pour le continent africain mais surtout pour ce petit état dans l’océan indien. Nommé par les dirigeants africains pour un mandat d’une année, le président comorien doit maintenant relever plusieurs défis en commençant par les Comores…

Il l’a rêvé et la France l’a fait. Cessons d’applaudir la diplomatie comorienne. Elle n’a rien à avoir dans cette nomination. Ce n’est pas en allant diner avec un criminel recherché par les Comores que le ministre des Affaires étrangères a contribué à la nomination du président Azali à la tête de l’Union Africaine. L’ancienne puissance coloniale a fortement participé à cette nomination. La récente visite de Azali à l’Élysée…

Peu importe, Azali Assoumani est devenu le nouveau président de l’Union africaine pour un mandant de douze mois. Prions qu’il n’aille pas fouiller dans le règlement et statut de la première institution africaine pour réviser les lois. Le colonel Assoumani, “Hitman” avec sa cravate rouge et sa chemise blanche, n’a pas caché sa joie en qualifiant sa nomination de “Historique”. Vrai. C’est la première fois qu’on confie cet organe chargé de faciliter l’intégration politique et économique sur le continent à une nation de moins d’un million d’âmes.

La nomination du colonel est donc d’une importance croissante des petits pays dans les affaires du continent. On serait tenté de parler de démocratie. Malheureusement, l’Afrique est depuis longtemps la base de la dictature. Et les Comores ne font pas exception. Les récentes arrestations et condamnations d’opposants et journalistes n’honorent guère l’Union des Comores.

Le président Azali Assoumani pourra représenter l’Union Africaine dans les réunions internationales. Cependant, il n’osera jamais parler de démocratie aux Comores.

Au pays, Azali est une figure controversée et est accusé de violations des droits de l’homme. Plusieurs politiciens paient encore la facture; Insa Mohamed, l’ancien président Sambi, le gouverneur Salami Abdou, et Feu Major Hakim séquestré et assassiné par l’armée sur l’ile d’Anjouan, etc. Monsieur Assoumani ne citera non plus son pays comme exemple dans la lutte contre la corruption. Son régime n’a-t-il incendié les archives du Ministère des Finances quelques jours après l’annonce d’un Audi? Comme ce fut le cas avec les archives de la Banque de Développement des Comores.

L’ancien putschiste a certes fait du chemin… Contrairement à l’économie du pays. Alors que le nouveau président de l’UA est attendu avec des programmes pour relever les défis économiques du continent, son pays connait un taux d’inflation de 18,2%. Le plus élevé de la région. La mauvaise gouvernance des entreprises publiques, appuyée par une forte corruption, a entrainé des pénuries de nombreux produits essentiels, notamment de nourriture, médicaments et de carburant. Il est incapable de résoudre les problèmes économiques d’un pays de moins d’un million d’âmes, comment pourra-t-il résoudre ceux de tout un continent?

Mohamed Mboiboi Kaembi