Dans une interview accordée au journal français Le Monde, le président comorien Azali Assoumani a fait des confessions sur ses véritables intentions concernant l’opération Wuambushu menée par la France à Mayotte. Il a ainsi expliqué qu’il était opposé à cette opération en raison de sa médiatisation, et que s’il n’y avait pas eu cette publicité, il ne se serait pas opposé à l’opération elle-même.

Azali Assoumani a également souligné que dans le contexte des élections présidentielles de 2024 aux Comores, accepter l’opération Wuambushu serait préjudiciable pour lui. Il a déclaré : « Alors qu’on entre en campagne, comment puis-je justifier devant mes compatriotes le fait que j’accepte les bateaux qui renvoient les Comoriens qui sont à Mayotte ? ».

Le président comorien a également critiqué la manière dont la France mène cette opération, en appelant la presse du monde entier pour clamer : « Regardez, on va rapatrier les Comoriens qui sont à Mayotte ! ». Il a estimé que cela aurait pu être plus discret et efficace, et qu’il y a un vol et un bateau entre Mayotte et Anjouan tous les jours.



Reste à voir comment les révélations du président Azali Assoumani seront reçues par le peuple comorien et quel impact cela pourrait avoir sur les élections de 2024. En tout cas, cela souligne la nécessité pour les dirigeants d’être honnêtes et transparents dans leurs décisions et leurs actions.

ANTUF chaharane